Лукашенко рассказал о ценах на российский газ для Белоруссии
Минск, 15 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Минск будет получать энергоносители из России примерно по тем же ценам, как в РФ. Об этом 15 марта, выступая на встрече с руководством спецслужб Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белорусский лидер также подчеркнул важность достигнутых на правительственном уровне белорусско-российских договоренностей, которые были приняты в развитие переговоров глав государств.
Он уточнил, что теперь как у руководства России, так и у всех российских граждан «сформировалось твёрдое понимание, что мы должны быть вместе, что Белоруссия так же нужна России, как нужна нам огромная Россия».
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Москве состоялась встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов.
Несколькими днями ранее, 11 марта, в российской столице переговоры провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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