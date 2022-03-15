Минск, 15 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Минск будет получать энергоносители из России примерно по тем же ценам, как в РФ. Об этом 15 марта, выступая на встрече с руководством спецслужб Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации — то, что мы всегда требовали от России», — указал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер также подчеркнул важность достигнутых на правительственном уровне белорусско-российских договоренностей, которые были приняты в развитие переговоров глав государств.

«Вчера закончились переговоры делегаций России и Белоруссии в развитие моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придёт время — расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось», — подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что теперь как у руководства России, так и у всех российских граждан «сформировалось твёрдое понимание, что мы должны быть вместе, что Белоруссия так же нужна России, как нужна нам огромная Россия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Москве состоялась встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов.

Несколькими днями ранее, 11 марта, в российской столице переговоры провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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