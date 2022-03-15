Грозный, , 13:55 — REGNUM В Грозный прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В аэропорту столицы Чечни его встретили глава республики Рамзан Кадыров и полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Вместе с полномочным представителем президента РФ в СКФО Ю. Чайкой встретил в грозненском аэропорту имени Ахмата-Хаджи Кадырова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева», — написал в своем Telegram-канале руководитель Чечни.

С какой целью прибыл в Чечню глава Совбеза Николай Патрушев, Кадыров не уточнил.