Белгород, , 13:59 — REGNUM Спортсменов, выступающих за хоккейные клубы чемпионата Украины, эвакуировали в Белгородскую область, сообщил на своей странице в социальной сети депутат областной думы, председатель президиума региональной федерация хоккея Александр Пашков.

Хоккей Fanny Schertzer

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На пограничном пункте Нехотеевка 14 марта хоккеистов встретили сотрудники МЧС. Среди эвакуированных — спортсмены в возрасте от 25 до 30 лет и члены их семей, всего 24 человека. Их привезли в одну из гостиниц Белгорода.

«География городов Российской Федерации, где проживают ребята, очень обширна и включает в себя такие города как: Уфа, Омск, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Краснодар, Ярославль и Вологда. Всё это произошло благодаря украинскому тренеру, который трое суток искал возможность безопасно вывезти ребят к границе с Россией», — пишет Александр Пашков.

15 марта запланировано отбытие спортсменов в родные города.