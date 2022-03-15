Белгород, 15 марта 2022, 13:59 — REGNUM Спортсменов, выступающих за хоккейные клубы чемпионата Украины, эвакуировали в Белгородскую область, сообщил на своей странице в социальной сети депутат областной думы, председатель президиума региональной федерация хоккея Александр Пашков.
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На пограничном пункте Нехотеевка 14 марта хоккеистов встретили сотрудники МЧС. Среди эвакуированных — спортсмены в возрасте от 25 до 30 лет и члены их семей, всего 24 человека. Их привезли в одну из гостиниц Белгорода.
15 марта запланировано отбытие спортсменов в родные города.