Воронеж, 15 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Воронеже перед судом предстанут девять мужчин и семь женщин по обвинению в незаконной организации азартных игр, а также в создании преступного сообщества и участии в нём. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

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По версии следствия, преступное сообщество было создано в Воронеже в 2015 году тремя местными жителями. Они арендовали несколько нежилых помещений для организации и проведения незаконных азартных игр, привлекли для «работы» ещё нескольких человек.

«Трое лидеров преступного сообщества в последующем осуществляли координацию деятельности игорных заведений на территории областного центра, распределение преступной выручки, размер которой за период с августа 2015 по август 2019 года составил свыше 21,4 млн рублей, инвестирование денежных средств в подконтрольные и вновь открываемые объекты игорной деятельности», — уточнили в СК.

Пресечена деятельность преступного сообщества была в августе 2019 года. Тогда было проведено 27 обысков, изъято более 100 игровых терминалов, средства связи, а также шесть миллионов рублей. На предварительном следствии обвиняемые частично признали вину, однако отрицали создание и участие в преступном сообществе.

В настоящее время уголовное дело объёмом 77 томов с утверждённым обвинительным заключением готовится к передаче в суд.