Лос-Анджелес, США, 15 марта 2022, 14:17 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) вновь раскритиковал комика Пита Дэвидсона, нового возлюбленного модели Ким Кардашьян. Об этом 15 марта пишет The Sun.
Как отмечает СМИ, Уэст считает, что Дэвидсон «разжигает вражду» между ними ради продвижения нового шоу Ким Кардашьян и её семьи для сервиса Hulu. «Я — не плохой парень, Ким — не плохой человек. И дети хотят, чтобы родители оставались вместе, но Hulu нужен был новый сюжет», — говорит рэпер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое шоу семьи Ким Кардашьян The Kardashians выйдет в апреле 2022 года на онлайн-платформе Hulu. Оно расскажет подробности жизни звёздной семьи.
Напомним, что в марте 2022 года суд признал Ким Кардашьян незамужней, а Канье Уэста неженатым. Однако их бракоразводный процесс ещё не завершился из-за претензий рэпера к брачному договору.
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