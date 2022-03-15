Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) вновь раскритиковал комика Пита Дэвидсона, нового возлюбленного модели Ким Кардашьян. Об этом 15 марта пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Как отмечает СМИ, Уэст считает, что Дэвидсон «разжигает вражду» между ними ради продвижения нового шоу Ким Кардашьян и её семьи для сервиса Hulu. «Я — не плохой парень, Ким — не плохой человек. И дети хотят, чтобы родители оставались вместе, но Hulu нужен был новый сюжет», — говорит рэпер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое шоу семьи Ким Кардашьян The Kardashians выйдет в апреле 2022 года на онлайн-платформе Hulu. Оно расскажет подробности жизни звёздной семьи.

Напомним, что в марте 2022 года суд признал Ким Кардашьян незамужней, а Канье Уэста неженатым. Однако их бракоразводный процесс ещё не завершился из-за претензий рэпера к брачному договору.