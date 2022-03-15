В Угличе предприниматели вновь протестуют против благоустройства парка
Углич, Ярославская область, 15 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Ярославской области индивидуальные предприниматели из Углича обратились к бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову с просьбой защитить их интересы в ситуации с реконструкцией городского «Парка Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Сейчас в ярмарочных рядах, расположенных на территории парка, работают 106 предпринимателей. Реконструкция «Парка Победы» планируется в этом году на средства гранта Минстроя по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. Проект предполагает благоустройство Успенской площади, парка Победы, набережной Волги, ул. Ольги Берггольц и набережной Каменного ручья. В числе нововведений, по словам предпринимателей, запланирован и перенос ярмарочных рядов с туристической тропы в нерентабельную, по их мнению, зону вдоль улицы Ольги Берггольц.
Как указывают в своем обращении угличане, в ходе одного из обсуждений проекта с властью была достигнута договоренность, что ярмарочные ряды продолжат свою работу на прежнем месте, а на улице Ольги Берггольц поставят исключительно экспериментальные павильоны. Однако сейчас эта договоренность не соблюдается, и в новом проекте продавцы снова видят перенос ярмарочных рядов в конец парка. Вместо них и привычной всем торговой аллеи должен появиться газон и площадка для спорта.
Опасения предпринимателей вполне обоснованы: туристическая тропа, где расположены ярмарочные ряды — прямой путь от причала к центру Углича. Туристы, скорее всего, будут идти в центр напрямик, минуя ярмарку, расположенную в стороне. Лишённые потенциальных клиентов продавцы могут остаться без прибыли.
Как уверяют угличане, они неоднократно обращались с просьбами пойти им навстречу в районную администрацию, однако шагов в их сторону сделано не было.