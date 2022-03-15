Углич, Ярославская область, 15 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Ярославской области индивидуальные предприниматели из Углича обратились к бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову с просьбой защитить их интересы в ситуации с реконструкцией городского «Парка Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Эскиз благоустройства в Угличе

Сейчас в ярмарочных рядах, расположенных на территории парка, работают 106 предпринимателей. Реконструкция «Парка Победы» планируется в этом году на средства гранта Минстроя по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. Проект предполагает благоустройство Успенской площади, парка Победы, набережной Волги, ул. Ольги Берггольц и набережной Каменного ручья. В числе нововведений, по словам предпринимателей, запланирован и перенос ярмарочных рядов с туристической тропы в нерентабельную, по их мнению, зону вдоль улицы Ольги Берггольц.

Как указывают в своем обращении угличане, в ходе одного из обсуждений проекта с властью была достигнута договоренность, что ярмарочные ряды продолжат свою работу на прежнем месте, а на улице Ольги Берггольц поставят исключительно экспериментальные павильоны. Однако сейчас эта договоренность не соблюдается, и в новом проекте продавцы снова видят перенос ярмарочных рядов в конец парка. Вместо них и привычной всем торговой аллеи должен появиться газон и площадка для спорта.

Опасения предпринимателей вполне обоснованы: туристическая тропа, где расположены ярмарочные ряды — прямой путь от причала к центру Углича. Туристы, скорее всего, будут идти в центр напрямик, минуя ярмарку, расположенную в стороне. Лишённые потенциальных клиентов продавцы могут остаться без прибыли.

«Конечно, переживания предпринимателей понять можно, люди боятся остаться без работы. Многие из них трудятся на этом месте более 20 лет, платят аренду, налоги. Тем более, сейчас такая непростая ситуация в экономике, — отметил Альфир Бакиров. — История с благоустройством угличского парка хоть и на слуху, но в наш адрес работающие там предприниматели обратились впервые. Будем разбираться. Предпринимателям сейчас помогать надо, а не жизнь усложнять».

Как уверяют угличане, они неоднократно обращались с просьбами пойти им навстречу в районную администрацию, однако шагов в их сторону сделано не было.