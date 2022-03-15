Цхинвал, 15 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Транскавказская магистраль (Транскам), соединяющая Южную Осетию с Россией, почти неделю закрыта для всех видов транспорта из-за угрозы схода снежных лавин. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.

15.mchs.gov.ru На Транскавказской магистрали

«Погодные условия немного улучшились, но открытие дороги сегодня остаётся пока под вопросом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на трассе начались работы по принудительному спуску лавин. После расчистки дорог движение при благоприятных условиях будет восстановлено.

Напомним, Транскам закрыли для передвижения большегрузных машин с 9 марта. Для всех видов транспорта дорогу закрыли 11 марта.