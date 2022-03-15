15 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали четвёртый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине.

Оксана Переможенко, , 15:55 — REGNUM Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 14 марта согласовали четвёртый по счёту пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале ТСН («Телевизионная служба новостей», новостная передача, которая выходит на украинском телеканале «1+1»). Участники обсуждения указали на то, что пока что санкции ощущаются жителями Европы и Штатов, при том что Россия не вводила ответных санкций.

«Я не знаю, по кому должны бить эти санкции, но пока их точно жители ЕС ощущают», — отреагировал Invoker.

«Чую, скоро «поток-1» («Северный поток — 1». — О. П.) перекроют, к бабке не ходи», — с сарказмом добавил Kolyan S.

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«В России всё есть, даже то, чего нет в Европе. Время лечит», — отметил Alex G.

«В России бензин 49−50 руб., а в Европе и США — видели? Вот вам и санкции», — пишет Елена К.

«По себе ударят, по чему же ещё? Им вводить уже нечего!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Мы устали уже пакеты в пакет с пакетами убирать», — иронизирует Виталий К.

«Да если они (вероятно, речь о России. — О. П.) газ перекроют, ЕС распадется», — добавил один из комментирующих.

«Да хоть 10-й пакет пусть вводят!» — с сарказмом отметил Олег С.

«Как всегда — себе по голове…» — пишет Виктор К.

«Что, опять бензин подорожает в Европе и Америке?..» — задался вопросом Oleг Олегович.

«Чем больше санкций, тем сильнее Россия…» — написала Tamara T.

«Как санкции России, так цена на всё растёт в Европе», — заметил Александр М.

«Скоро будет бумеранг», — добавил Vitalii R.

«По чому вдарять (по чему ударят [санкции]. — О. П.)? Не фантазируйте, ничего с Россией не будет! А вот если Россия вдруг перекроет газовый вентиль в Европу, то это уже будет настоящий коллапс! И это в Европе прекрасно понимают!.. Так что не живите в иллюзиях…» — призвал Bakhtiyor A.

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«По Европе [ударят санкции]. Пока что так в основном», — в свою очередь отреагировал Olgerd D.

«По себе и ударят… Счета за электроэнергию такие, что закрывают фабрики — производство невыгодно. Цены на продукты зашкаливают. Скоро посевная, аграрии выступают — нет удобрений… Ещё куча проблем с туризмом, еле оправились от «короны» (COVID-19. — О. П.), а тут опять отказы от броней. Ещё беженцы повалили, на налоги граждан их принимают. Счастья мало от этих санкций в Европе, одни украинцы радуются, но за всё в этой жизни придётся платить», — добавила Galina Z.

«Это удар по крышке гроба. Гроба… Европы», — высказался о санкциях один из участников обсуждения.

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