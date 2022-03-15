Париж, 15 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В случае принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО) это будет означать для НАТО войну с Россией и тут вопрос только в том, готов ли к этому альянс. Об этом 15 марта заявил на пресс-конференции посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Υπουργείο Εξωτερικών Посол России во Франции Алексей Мешков

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«В доктринальных документах Украины записано, что они готовы вооруженным путём захватить Крым. Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готова?», — сказал он.

При этом Мешков добавил, что вместо удвоения странами Запада поставок вооружений Киеву было бы лучше пустить эти деньги для оказания помощи беженцам.

«А что касается оружия, кроме того, что оно приведёт к новым жертвам, часть из этого оружия все равно будет уничтожена точечными ударами ВКС РФ, а то, что останется, будет передано народным милициями ДНР и ЛНР», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несмотря на «все известные факторы», российско-иранский товарооборот увеличивается рекордными темпами.