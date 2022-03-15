Лима, , 14:04 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо и президент Боливии Луис Арсе провели закрытую встречу в Сантьяго, куда были приглашены на церемонию инаугурации президента Чили Габриэля Борича. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Луис Арсе UNCTAD

Согласно заявлению Кастильо, опубликованному в твиттере, главы государств обсудили ряд вопрос, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Лидеры проанализировали ход реализации подписанных в 2021 году двусторонних соглашений о сотрудничестве в области энергетики, а также текущий план строительства газопровода для поставок сжиженного газа в Перу. Они также обсудили вопросы автономии на озере Титикака, в настоящее время находящейся в процессе реорганизации.

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