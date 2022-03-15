Париж, 15 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Инфляция во Франции за последний месяц достигла 3,6%, сообщает Le Parisien.

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Рост инфляции по сравнению с февралем составил 0,8%.

Цены на энергоносители выросли (+3,6%) вслед за ценами на нефтепродукты (+5,6%), уточняет на своем сайте национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE).

По двум различным сценариям рост цен на конец года составит 3,7% или 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эрик Земмур напомнил о «французской традиции диалога с Россией».