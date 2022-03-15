Владикавказ, , 13:47 — REGNUM В Северной Осетии одобрен законопроект об освобождении от коммунальных платежей ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно документу, им будет компенсировано 100% стоимости расходов на оплату жилых помещений и взносов на капитальный ремонт. Решение об этом было принято депутатами парламента республики.

Ветераны Великой Отечественной войны

Законопроект представил глава комитета по национальной политике и делам молодежи Александр Тавитов. Все участники Совета парламента под председательством спикера Алексея Мачнева приняли его единогласно.

Напомним, рассмотрение законопроекта состоялось в рамках предложенной федеральной законодательной инициативы о полной компенсации коммунальных платежей. Ранее ветеранам компенсировали 50% стоимости коммунальных услуг.