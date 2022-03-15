Эль-Хасака, Сирия, , 13:51 — REGNUM Столкновения между группировками боевиков начались в сирийской провинции Хасака. Об этом 15 марта сообщает SANA со ссылкой на источники.

Боевик Mada Media

По данным журналистов, в городе Рас-аль-Айн боевики применяют друг против друга тяжёлое вооружение и бронетехнику. В результате столкновений имеются погибшие и раненые в рядах всех сторон конфликта.

Информации о том, что послужило причиной конфликта не поступало.

По данным местных источников издания, жертвами конфликта стали несколько мирных жителей, получивших тяжёлые ранения.