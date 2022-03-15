Москва, 15 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. На востоке Москвы в парке «Кусково» стартовала инженерная подготовка к восстановлению и сохранению территории. Часть парка уже огородили, там делают геодезическую разбивку и снимают покрытие со старых дорожек. Деревья в зоне работ закрывают специальными защитными коробами. На ограждении разместили баннеры с информацией о мероприятиях по реабилитации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк «Кусково»

«Началась подготовка траншей для прокладки кабельной канализации, устройство которых, учитывая особенность территории, производится под дорожками, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — В результате все провода будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые будет проведено подключение фонарей и других инфраструктурных объектов в парке».

Провода, которые уберут под землю, будут защищены от плохой погоды — при таком размещении коммуникации прослужат дольше. Кроме того, благодаря встроенным кабельным колодцам все провода останутся доступными для текущего ремонта или присоединения новых объектов. Это сделано для того, чтобы в будущем специалисты могли исправить или заменить коммуникации, не мешая отдыху горожан на природе.

«Сейчас начали ограждать территорию между улицами Рассветная аллея и Юности, при этом останется открытым вход на территорию усадьбы и сохранится основной транзитный маршрут в сторону железнодорожной станции «Кусково», — продолжает Сергей Мельников. — В дальнейшем может быть принято решение о закрытии всего парка, но будут организованы транзитные маршруты».

Особое внимание во время работ в «Кускове» уделят природе лесопарка. Здесь высадят редкие и исчезающие виды растений, очистят шесть прудов и канал Большого дворцового пруда, установят домики для водоплавающих птиц, а также сделают новые переходы через Лесной ручей. В парке установят вендинговые аппараты со специальным кормом для животных, живущих на этой территории.

Для детей в парке «Кусково» организуют тематические детские площадки, стилизованные под лесные объекты или сказочные явления. При этом все новые активности разместят вне границ особо охраняемой природной территории, а внутри этой зоны лишь отремонтируют существующую инфраструктуру.