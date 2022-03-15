Минск, 15 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Попытки дезорганизовать работу крупных промышленных предприятий, объектов транспорта и энергетики возможны в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 15 марта на встрече с руководящим составом органов госбезопасности.

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Он подчеркнул, что информационная агрессия против страны будет увеличиваться, так как огромные ресурсы направлены на дискредитацию государства в глазах населения.

«Попытки запугать людей и склонить к предательству, чтобы дезорганизовать работу наиболее крупных промышленных предприятий, объектов транспорта, энергетики, связи, будут продолжаться», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Защитить трудовые коллективы и социально значимые сферы может «создание надежной системы контрразведывательной защиты», отметил он. Также глава государства поручил уделить особое внимание противодействию кибератакам на белорусские объекты.

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