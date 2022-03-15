Ужгород, Украина, , 13:42 — REGNUM Лидер международного центра «Матица русинов» Пётр Гецко призвал президента России Владимира Путина преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь, сообщает 15 марта RT.

Флаг русинов

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Гецко рассказал, что его организация подвергается гонениям с 2008 года, поскольку проголосовала в 1991 году за независимость, однако территория осталась в составе Украины.

По мнению лидера русинов, сейчас ситуация вокруг Украины близка к развязке.

«От того, как она будет разрешена, в очень многом будет зависеть и дальнейшая судьба самой РФ. Русины официально поддержали позицию руководства России по Украине», — заявил Гецко.