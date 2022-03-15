Ереван, , 13:41 — REGNUM Сведения, что подразделения вооружённых сил (ВС) Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении, не соответствуют действительности. Об этом 15 марта сообщили в минобороны Армении агентству «Арменпресс».

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

"В указанном районе, который находится под азербайджанским контролем, у азербайджанских подразделений есть несколько позиций, которые из-за необустроенности невозможно использовать в зимний период», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никакого продвижения азербайджанских сил по карабахской территории не было. Они «возвращаются» на позиции, которые оставили на время зимы.

Напомним, ранее в селе Неркин Ханд общины Капан Сюникской области Армении сообщили, что азербайджанские силы якобы продвинулись на 1 километр вглубь армянской территории. Местные жители опасаются выходить на полевые работы, так как с новых позиций азербайджанские военные могут простреливать значительную часть местности.

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