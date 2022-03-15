Лондон, , 13:39 — REGNUM Великобритания прекращает финансовую поддержку экспортных операций в Россию и Белоруссию. Об этом 15 марта говорится в сообщении британского правительства.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Правительство Британии заявило, что не будет больше выдавать новые кредиты, гарантии и страховки для экспорта в Россию и Белоруссию.

В сообщении говорится, что финансовая поддержка со стороны частного сектора невозможна без государственной поддержки экспортных кредитов.

Также отмечается, что Британия отказывает России и Белоруссии в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования, лишая их ключевых преимуществ членства в ВТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон внёс «сотни» имён в российский санкционный список.

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