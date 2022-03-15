Сантьяго, , 14:02 — REGNUM Президент Чили Габриэль Борич призвал 14 марта Латинскую Америку к интеграции, выходящей за рамки идеологического сходства, для того, чтобы континент снова получил право голоса на мировой арене. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Габриэл Борич Mediabanco Agencia — Debate Anatel

«Необходимо вернуть Латинской Америке голос в мире, который мы теряли долгое время», — заявил Борич на своей первой пресс-конференции в новой должности.

Он также сказал, что международные региональные объединения, такие как Prosur и Unasur устарели, поскольку были созданы «на основе идеологической близости лидеров того времени». Он также призвал страны действовать сообща для решения миграционного кризиса, а также выразил готовность возобновить дипломатические отношения с Боливией.

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