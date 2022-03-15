Севастополь, , 13:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время занимается тем, что «лихорадочно и нервно ищет какой-нибудь громкий провокационный способ для втягивания в военные действия на Украине сил НАТО». Об этом в своём телеграм-канале 15 марта пишет политолог Олег Николаев (Хакасия — Севастополь).

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Других возможностей для того, чтобы сохранить террористический нацистский режим, у него нет. Как он это видит. Но никакие провокации Зеленскому не помогут», — пишет политолог.

Николаев посоветовал Зеленскому прислушаться к предложению главы Чечни Рамзана Кадырова, «пока такая возможность у него ещё есть».

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