Приштина, Сербия, 15 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В эфире телеканала RTV Dukagjini 14 марта прошла телепередача, посвященная проблеме наркомании и наркоторговли в Косово.

Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

Приглашенный на передачу представитель полиции Косово Решат Мурсели заявил, что только в 2022 году в крае выявили две крупных лаборатории по производству наркотиков, в которых были обнаружены крупные запасы наркотического вещества.

В полиции отмечают, что нарколаборатории в крае тяжело выявить, поскольку со стороны они выглядят как заброшенные помещения.

Страж порядка отметил, что за последние годы число лиц, употребляющих наркотические вещества, в Косово существенно возросло. При этом средний возраст покупателя этих наркотических веществ за 10 лет снизился с 35−45 до 25 лет, при этом учащаются случаи употребления особо опасной их категории лицами в возрасте 20 лет и меньше.

Таким образом, Косово из транзитного региона превращается в производителя и потребителя наркотиков, что особенно опасно в связи с тем, что население края преимущественно молодое и 45% молодых людей не имеют работы.