Горно-Алтайск, 15 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай по наихудшему сценарию в 2022 году могут быть подтоплены 48 населённых пунктов с населением более 9,3 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Администрация Горно-Алтайска Возведение защитных дамб в Горно-Алтайске

27 поселениям угрожает подтопление из-за образования ледовых заторов на 37 участках. Кроме того, возможно временное нарушение транспортного сообщения с 36 населенными пунктами с более 12 тыс. жителями.

Всего разработано 149 моделей развития паводка, на основании которых местные власти планируют профилактические мероприятия. В их числе берегоукрепительные работы, расчистка русел рек, дноуглубительные, ледорезные работы, чернение льда.

«Для реагирования на осложнение паводковой обстановки предусмотрена группировка сил и средств, в количестве 2405 человек, 572 единицы техники, 33 плавсредства, 3 вертолета», — отметили в ведомстве.