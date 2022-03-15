Москва, , 13:34 — REGNUM Принятие федерального закона об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военнослужащих и дискредитацию вооруженных сил РФ не является актом цензуры. Об этом 15 марта заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Валерий Фадеев © A.Savin

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В эфире телеканала «Россия 24» Фадеев заявил, что принятый закон — «это не цензура».

«Никто же не запрещает высказывать своё мнение. Уточню — в разумных пределах высказывать своё мнение», — отметил глава СПЧ.

Он пояснил, что большинство публикуемых в Сети материалов, подпадающих под действие закона, являются заведомо недостоверными.