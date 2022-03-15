Рязань, 15 марта 2022, 13:38 — REGNUM Ещё порядка 500 человек из Донецкой и Луганской Народных Республик прибудут в ближайшее время в Рязанскую область, заявил 15 марта на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов.
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По словам главы региона, в рязанских пунктах временного размещения находятся 725 беженцев из Донбасса. Все они получают медицинскую, психологическую и юридическую помощь, обеспечены необходимыми вещами и питанием. Посещают школы 177 детей, 84 ребёнка — ходят в детские сады. Среди беженцев 66 человек изъявили желание трудоустроиться. Трое уже вышли на работу, двум из них работодатели предоставили жильё.
Всего в Рязанской области созданы 14 ПВР для беженцев из Донбасса.