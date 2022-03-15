Рязань, , 13:38 — REGNUM Ещё порядка 500 человек из Донецкой и Луганской Народных Республик прибудут в ближайшее время в Рязанскую область, заявил 15 марта на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов.

Поезд с беженцами Https://www.ryazangov.ru

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По словам главы региона, в рязанских пунктах временного размещения находятся 725 беженцев из Донбасса. Все они получают медицинскую, психологическую и юридическую помощь, обеспечены необходимыми вещами и питанием. Посещают школы 177 детей, 84 ребёнка — ходят в детские сады. Среди беженцев 66 человек изъявили желание трудоустроиться. Трое уже вышли на работу, двум из них работодатели предоставили жильё.

«В ближайшее время ожидается прибытие ещё некоторого количества жителей Донбасса, примерно до 500 человек. ПВР созданы с запасом резервов и возможностей, необходимости в увеличении их числа нет. Поэтому трудностей с размещением и обеспечением людей всем необходимым быть не должно. Наш регион готов их принять», — отметил губернатор.

Всего в Рязанской области созданы 14 ПВР для беженцев из Донбасса.