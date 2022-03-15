Уфа, , 13:35 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и специальной операции российских военнослужащих, которые на Украине защищают безопасность страны, пройдет в Уфе 18 марта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.

Участники митинга-концерта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что митинг-концерт планируют провести на площади Салавата Юлаева перед конгресс-холлом «Торатау».

По информации некоторых СМИ, в мероприятии, которое начнется в 14:00 часов, примут участие поп-рок группа «Город 312» и певец Elvin Grey.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил исполняющему обязанности руководителя администрации главы Башкирии Уралу Кильсенбаеву проработать возможность проведения этого мероприятия с соблюдением действующих коронавирусных ограничений и общественного порядка.