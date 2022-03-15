Манагуа , 15 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент Национальной портовой компании Никарагуа объявил 14 марта о начале строительства нового глубоководного порта в городе Блуфилдс. Об этом сообщает новостное агентство mercoPress.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Строительство порта должно снизить стоимость транспортировки грузов в страну с 900 до 400 долларов США за контейнер, что позволит стране в полной мере расширить торговлю с Китаем. Кроме того, развитие морской инфраструктуры позволит стране подписать соглашение о свободной торговле с Китаем в ближайшее время.

Также страна начнет строительство нового логистического центра в припортовой зоне Коринто на северо-западном побережье Тихого океана с вместимостью 3000 контейнеров. На данный момент Коринто является крупнейшим портом Никарагуа.