Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Упавший на железнодорожные пути на «синей» линии Петербургского метрополитена пассажир выжил, сообщили 15 марта в пресс-службе горской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошел в 13:08 мск на участке второй линии между станциями «Петроградская» — «Купчино».

"В 13:25 движение по Линии 2 осуществляется в полном объеме. Пассажир жив», — уточнили в пресс-службе.