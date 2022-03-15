Меленки, Владимирская область, 15 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В городе Меленки Владимирской области перед судом предстанут подростки 14 и 16 лет, обвиняемые в угоне машины скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК РФ по региону.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

По версии следствия, вечером 10 октября 2021 года несовершеннолетние увидели у одного из домов припаркованный автомобиль скорой помощи и решили покататься на нем. Во время поездки они врезались в металлическое препятствие. Сам и подростки не пострадали, а машина получила технические повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору». Подростки полностью признали вину в совершенном преступлении и в содеянном раскаялись. Дело направлено в суд.