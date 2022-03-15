Донецк, 15 марта 2022, 13:26 — REGNUM Украинские боевики выпустили четыре мины калибра 120 мм по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 марта в Донецкой Народной Республике посёлок Еленовка подвергся обстрелу украинских вооружённых формирований.
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