Донецк, 15 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили четыре мины калибра 120 мм по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… населенный пункт Зайцево (южное), выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 марта в Донецкой Народной Республике посёлок Еленовка подвергся обстрелу украинских вооружённых формирований.

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