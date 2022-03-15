Донецк, 15 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Населённый пункт Ясиноватая оказался обесточен в результате обстрела украинских вооружённых формирований. Об этом 15 марта сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Без электричества

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В результате обстрела украинских войск отключены две кабельно-воздушные линии мощностью 6 кВт. Также обесточены 19 трансформаторных подстанций, две котельные. Без электричества оказались 3639 абонентов.

В министерстве уточнили, что в других населённых пунктах без электричества остаются 2900 абонентов.