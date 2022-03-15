Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. На второй («синей») ветке Петербургского метрополитена на пути упал пассажир, из-за чего на юге города остановлено движение поездов, предупреждает 15 марта пресс-службе горской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Инцидент произошел в 13:08 мск на участке линии между станциями «Петроградская» — «Купчино».

"На участке Купчино — Петроградская движение с увеличенными интервалами, на участке Петроградская — Купчино движение остановлено», — предупреждает пресс-служба.