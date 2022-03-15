Южноуральск, Челябинская область, 15 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Челябинской области у жительницы Южноуральска изъяли 48 ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью и почти 19 тыс. немаркированых пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Алкоголь

По данным полиции, этот товар обнаружили в складском помещении. А в гараже женщины 1988 года рождения они нашли ещё три тысячи пачек с табачными изделиями и 104 бутылки с алкоголем. По предварительным сведениям, общая стоимость изъятого превысила два миллиона рублей.

Теперь даме грозит шесть лет заключения. Пока её отпустили под обязательство о явке.