Асунсьон, , 13:43 — REGNUM Согласно отчётам Центрального банка Парагвая, за первый месяц 2022 года в стране зафиксирован рост показателей экономической активности по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в первую очередь за счёт положительных результатов в сфере услуг, производства и строительства. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Ежемесячный показатель экономической активности финансовых организаций вырос на 3,5% по сравнению с январём 2021 года. В сфере услуг были выделены области торговли, ресторанного и гостиничного дела, транспорта, финансового посредничества, телекоммуникаций и СМИ.

В обрабатывающей промышленности произошёл рост в отраслях производства масел, хлеба, молочных продуктов, напитков, табака, а также фармацевтики, деревообработки и добычи неметаллических полезных ископаемых.

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