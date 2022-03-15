Тула, 15 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В убийстве двухлетней девочки и причинении ранения её матери признал виновным суд 69-летнего жителя Щекинского района Тульской области, сообщили 15 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Трагедия произошла 8 августа 2021 года деревне Панарино Щекинского района. Как установлено судом и следствием, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину и её двухлетнюю дочь, которую она несла на руках. Девочка от полученного ранения скончалась на месте, женщину, которая также получила множественные ранения, спасли врачи.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о выплате 2,5 млн рублей.