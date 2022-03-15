Тюмень, , 13:20 — REGNUM Отец представленного к ордену Мужества солдата из Тюменской области поддерживает спецоперацию российских войск на Украине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Глава региона отметил, что в ходе спецоперации по дефашизации Украины погибли уже трое тюменцев.

«Сагындык Кудайбергенов, Алексей Глущак и Антон Лукошков отдали свои жизни ради обеспечения безопасности нашей Родины. Склоняю голову перед их подвигом. Я искренне разделяю горе родителей и близких. Уверен, такие же чувства испытывают все жители региона», — почтил память воинов Александр Моор.

Отец одного из погибших солдат Напашвай Кудайбергенов сказал, что гордится сыном, который сознательно выбрал профессию защитника Родины и отдал свою жизнь за правое дело.

«Сагындык погиб не зря. Решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации мы поддерживаем. Главное — довести её до конца», — считает Напашвай Кудайбергенов.

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