Рабат, 15 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Высшая счётная палата Марокко представила королю Мохаммеду VI доклад о состоянии системы здравоохранения страны. Об этом 15 марта сообщает Dostor.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

В докладе эксперты оценили состояние медицинской техники и больничных корпусов, которое было признано неудовлетворительным.

«Несмотря на усилия, предпринятые министерством в последние годы, отмечается, что многие больничные здания и инфраструктура устарели, находятся в плохом состоянии и непригодны для оказания соответствующих услуг пациентам, а вместимость больниц часто недостаточна для приёма всех нуждающихся в медицинской помощи», — говорится в докладе Счётной палаты.