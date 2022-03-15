Москва, 15 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Доллар продолжил отступать в паре с рублем на торгах 14 марта, нарушив целостность уровня 113 руб. впервые за полторы недели. К концу сессии цены обосновались немногим выше 117 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 15 марта, котировки остаются под давлением, цепляясь за отметку 115 руб.

Основную поддержку российская валюта по-прежнему получает со стороны введенных властями мер, включая продажу 80% валютной выручки экспортеров и 12%-ную комиссию на покупку валюты физическими и юридическими лицами.

При этом в фокусе внимания игроков остаются переговоры России и Украины, которые возобновятся сегодня после технической паузы — в понедельник участники переговоров взяли техническую паузу после нескольких часов обсуждений.

Продолжение диалога дает участникам рынка надежду на то, что стороны постепенно придут к соглашению о прекращении огня, и это способствует ослаблению давления на рекордно подешевевший рубль.

В случае появления действительно обнадеживающих сигналов с этого фронта пара доллар/рубль сместится в более низкий диапазон.

В краткосрочной перспективе подтверждение пробоя отметки 113 руб. сместит фокус на зону 110 руб., которая выступает в роли следующей поддержки для доллара.

Своеобразным препятствием для реализации такого сценария может стать Федрезерв США, заседание которого завершится 16 марта вечером.

Если Центробанк сопроводит первое с 2018 года повышение ставки откровенно ястребиными комментариями, доллар вырастет по всем фронтам, в том числе и в паре с рублем», — пояснил эксперт.

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