Донецк, , 13:18 — REGNUM В Донецкой Народной Республике посёлок Еленовка подвергся обстрелу украинских вооружённых формирований. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 12:50 с территории населённого пункта Тарамчук, где находятся украинские формирования. По Еленовке было произведено три выстрела из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в результате обстрела украинских войск погибла жительница населённого пункта Ясиноватая.