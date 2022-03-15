Вашингтон, 15 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Генеральный директор Discovery Дэвид Заслав в 2021 году получил доход в размере $246 млн, одной из причин является то, что его компания вскоре объединится с WarnerMedia. Об этом 15 марта сообщает портал Deadline.

faceless b Discovery Communications

Автор статьи подчеркнул, что базовая зарплата Заслава в размере $3 млн осталась неизменной, в 2021 году его контракт был продлён до 2027 года, в результате чего менеджер получил опционный грант в размере 202 млн. Остальная часть дохода — это различные премии и «бонусы», которые Заслав получил как в деньгах, так и в акциях.

Отмечается, что сумма дохода в $246 млн является рекордной даже для такого менеджера как Заслав, который и ранее получал солидные премии. В 2021 году размер его дохода составил $37 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что HBO Max и Discovery Plus будут объединены в один потоковый сервис. Акционеры Discovery 12 марта 2022 года одобрили слияние компании с конгломератом WarnerMedia.