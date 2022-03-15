Тамбов, 15 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Тамбове оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда о заключении под стражу заместителя городской администрации Юрия Зарапина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тамбовского областного суда.

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В отношении Зарапина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, с 1 марта по 30 апреля 2022 года. Он подозревается в совершении двух тяжких преступлений по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»

Защита обжаловала судебное решение и просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После рассмотрения апелляции постановление суда первой инстанции осталось без изменения.