Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили сама призналась в том, что нарушила конституцию республики. Об этом говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта», обнародованном 15 марта.

Саломе Зурабишвили Saeima

В обращении говорится, что в Грузии правительство отвечает за внешнюю политику. Между тем, Зурабишвили, получив отказ на совершение визитов в страны Евросоюза, сама отправилась встречаться с европейскими политиками.

«Визиты были запланированы президентом без каких-либо предварительных консультаций с правительством, и правительство было уведомлено о визитах только после этого, что подтверждает, что президент намеренно нарушила конституцию», — говорится в заявлении.

Руководство «Мечты» отметило, что этот факт не собирались обнародовать, но Зурабишвили сама публично об этом заявила во время выступления в парламенте.

Также в заявлении говорится, что президент, вернувшись после поездки по странам ЕС, не сообщила о результатах. Это свидетельствует от том, что она не добилась результатов.

Напомним, ранее председатель большинства в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе критиковал Зурабишвили за поездку в Евросоюз, а также за нарушение регламента законодательного органа. На вопрос журналистов, будет ли объявлен импичмент, Мдинарадзе сказал, что этого не должно произойти.

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