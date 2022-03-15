Донецк, 15 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики начали работу на территории Волновахи, освобождённой от украинских вооружённых формирований. Об этом 15 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что правоохранительные органы приступили к охране порядка и обеспечению безопасности граждан в Волновахе.

«Полицейские ведут работу по выявлению участников ВФУ, не допускают случаев мародерства, обеспечивают общественный порядок и оказывают всю необходимую помощь населению», — говорится в распространённой информации.

Уточняется, что сотрудники местного отдела полиции заявили о готовности продолжить работу под законной юрисдикцией ДНР.