Тегеран, , 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время своего визита в Москву намерен обсудить реализацию соглашений, достигнутых во время поездки иранского президента Эбрахима Раиси в Россию. Об этом сообщает агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян и глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва Mid.ru

Ожидается, что в ходе визита иранской делегации в Россию состоятся переговоры Абдоллахияна и главы российского МИД Сергея Лаврова.

«Первоочередная задача в том, чтобы рассмотреть реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Раиси в Москву», — заявил глава иранского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный визит Раиси в Москву состоялся в январе. В ходе визита он заявил о скорой готовности всеобъемлющего документа о сотрудничестве между Тегераном и Москвой.

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