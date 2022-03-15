Владикавказ, 15 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2024 году отметят 100-летие республики, а в 2022 году — 1100-летие крещения Алании. В рамках мероприятий к этим двум важным датам планируется провести большие работы, в том числе отреставрировать древние аланские храмы и другие объекты культурного наследия.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

«В плане основных мероприятий — 15 позиций. На них предусмотрено 212,5 млн рублей на период 2022—2024 гг. Реализация семи из них начнется с текущего года», — говорится в сообщении главы и правительства республики.

Кроме того, будут продолжены начатые реставрационные работы в комплексе сооружений в селе Вакац, в церкви святого Георгия Победоносца в селе Кесатикау, в Георгиевской церкви и других объектах. Уже отреставрирован фасад здания музея осетинской литературы имени Коста Хетагурова во Владикавказе. Имеется необходимость в финансировании ремонтно-реставрационных работ помещений музея.

Как доложила заместитель председателя правительства Лариса Туганова, в настоящее время идет изыскание финансовых средств на подготовку проектно-сметной документации. По поручению главы региона Сергея Меняйло с необходимой суммой как можно скорее должны определиться в минстрое РСО-Алании.