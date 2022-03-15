Зинджибар, , 13:16 — REGNUM Взрыв произошёл на блокпосту правительственной армии Йемена в прибрежной провинции Абьян. Об этом 15 марта сообщает Al-Mayadeen.

Йемен Ibrahem Qasim

По данным журналистов, неизвестный террорист привёл в действие взрывное устройство, смонтированное в легковом автомобиле. В результате взрыва трое солдат погибли, семеро получили ранения.

Также сообщается о пострадавших среди местных жителей, случайно оказавшихся в районе взрыва.

Предположительно, за нападением стоят боевики «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ячейки которой активны в этом районе.