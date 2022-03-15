Манагуа , , 13:29 — REGNUM Дипломатические отношения правительства Никарагуа с Испанией, Колумбией и Ватиканом обострились до критических значений после того, как президент Даниэль Ортега отозвал своего посла в Мадриде 10 марта, выслал посла Колумбии из Манагуа 23 февраля и вынудил ватиканского нунция покинуть страну 6 марта. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Росарио Мурильо и Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

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В разгар пандемии коронавируса Испания была одним из главных поставщиком вакцин и реализаторов программ помощи Никарагуа, и помимо сокращения финансовой поддержки извне этой латиноамериканской нации грозит громкое и скорое осуждение печального соблюдения прав человека на мировой арене, что может привести к усилению международной изоляции и дискредитации правительства Даниэля Ортеги.

«Никарагуанский режим продолжает совершать международное харакири и углубляет свою изоляцию. Испания является воротами в Латинскую Америку для Евросоюза, и Никарагуа сильно проиграет, если дистанцируется от Испании, так много помогавшей ей в последние десятилетия», — пояснил бывший посол Никарагуа в Испании.

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