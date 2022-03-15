Пекин, 15 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует задуматься о своей роли в развитии украинского кризиса. Об этом 15 марта заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

По его словам, США нередко создают и распространяют ложную информацию, чем ещё больше дискредитируют самих себя в мире.

«Что США следует сделать, так это глубоко поразмыслить о своей роли в развитии украинского кризиса», — сказал дипломат, комментируя сообщения о том, что Китай якобы готов оказать России военную помощь.

Ранее Financial Times сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли и в Москве, и в Пекине.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страну освобождают от фашистов, пришедших к власти и устроивших геноцид жителей Донбасса.