Челябинск, 15 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Челябинской области обнаружили тело туриста из Перми. Об этом сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

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21-летнего гражданина нашли спасатели Златоустовского отряда на северо-восточном склоне горы Круглица. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Мужчина 2001 года рождения ушёл утром 7 марта в одиночный пеший маршрут по национальному парку «Таганай». А вечером он не вернулся к своей палатке, находившейся на площадке приюта «Гремучий ключ», и после этого начались его поиски.